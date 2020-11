In molti ultimamente avete chiesto informazioni in merito alla notizia circolata in rete, in merito alla possibile abolizione di bollo auto e canone Rai, le due tasse più odiate dall’intera popolazione italiana.

Lo diciamo subito, se avevate creduto ad una simile eventualità, vi siete sbagliati di grosso, la notizia pubblicata è a tutti gli effetti una fake news, creata a regola d’arte per invogliare la maggior parte degli utenti a collegarsi ad un determinato sito internet. Il bollo auto ed il canone Rai non verranno aboliti nel corso del 2020, questo purtroppo è assodato e confermato dal Governo stesso.

Bollo auto e Canone Rai: per quale motivo non possono essere aboliti

I motivi per cui Canone Rai e Bollo auto non possono essere aboliti sono molteplici, tutto però possiamo dire che ruota attorno ad un punto di vista puramente economico. Ogni anno la riscossione delle imposte porta allo Stato italiano un guadagno effettivo di circa 7,5 miliardi di euro, considerato il periodo storico che stiamo vivendo, è chiaro quanto tutto questo sia importante, sopratutto per “rimpolpare” le casse statali in seguito ai tantissimi aiuti elargiti ai cittadini.

Proteggetevi dalle fake news, se leggete in rete una notizia a prima vista “troppo bella per essere vera”, verificatela sempre su siti internet più autorevoli, in questo modo vi tutelerete ed impedirete la diffusione di un qualcosa che in breve tempo si potrebbe rivelare falso. In caso contrario non farete male a nessuno, non stiamo parlando di una truffa, ma solamente di un mero metodo di guadagno per soggetti senza scrupoli.