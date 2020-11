Apple ha appena rilasciato iOS 14.2. L’aggiornamento, adesso disponibile su iPhone e iPad compatibili, introduce tante nuove funzionalità che coinvolgono le emoji, Shazam e HomePod.

iOS 14.2, tutte le novità

Partiamo proprio dalle emoji. Con iOS 14.2 debuttano oltre cento nuove faccine. Tra le nuove emoji ci sono diversi nuovi animali (gatto nero, foca, bufalo), alimenti (tè in teiera, oliva) e una serie di nuove versioni inclusive di genere di personaggi esistenti. L’aggiornamento aggiunge anche la bandiera transgender, “persone che si abbracciano”, “faccina sorridente con lacrime”, la “faccia mascherata” e la tanto attesa mano all’italiana!

Per gli utenti in possesso di un HomePod, l’aggiornamento include un supporto esteso per la nuova funzione di interfono. Con l’aggiornamento 14.2 puoi ora trasmettere un messaggio alla tua famiglia direttamente dal tuo iPhone o iPad, rendendolo più utile per le persone che non hanno più altoparlanti. Inoltre, se hai una Apple TV 4K, ora puoi utilizzare il tuo HomePod per il suono surround.

Forse non tutti sanno che Apple ha acquistato Shazam qualche anno fa. iOS 14.2 segna la prima importante integrazione con questo servizio e permette adesso di identificare i brani che si ascoltano alla radio e dei quali non se ne conosce il titolo direttamente da un collegamento del Centro di controllo. In precedenza, l’unico modo per utilizzare Shazam in modo nativo era tramite Siri.

Infine, l’aggiornamento aggiunge nuovi controlli AirPlay 2 per la riproduzione multimediale, a cui è possibile accedere dalla schermata di blocco o dal Centro di controllo. La modifica porta una copertina più grande e semplifica il controllo dello streaming audio su altri dispositivi in ​​casa. L’aggiornamento include anche diverse correzioni di bug, tra cui una serie di problemi con alcune app di Apple e con la ricarica wireless.