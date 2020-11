Apex Legends è stato uno dei giochi battle royale più giocati del 2019 e continua ad avere successo oltre un anno dopo il suo lancio. Sembrava che anche un porting mobile fosse in arrivo, ma come ha confermato direttamente EA, Apex Legends su mobile arriverà in futuro.

Alla fine del 2019, EA ha confermato che Apex Legends Mobile sarebbe arrivato alla fine del 2020. Quella data di rilascio è stata ora posticipata ulteriormente, ma EA ha detto che lo sviluppo è in corso e arriverà sui dispositivi mobili in futuro.

Apex Legends Mobile, il battle royale arriverà nel 2021

Per quanto riguarda il gioco vero e proprio, non si conoscono ulteriori dettagli e non sappiamo se Apex Legends Mobile sarà un porting fedele del gioco battle royale. Non sappiamo nemmeno come verrà chiamato, anche se “Apex Legends Mobile” sembra la scelta più ovvia.

La data di rilascio di Apex Legends Mobile non è chiara al momento, ma gli ultimi dettagli rilasciati da EA affermano che il gioco arriverà ad un certo punto dopo il 1 ° aprile 2021. L’amministratore delegato di EA ha detto che potrebbe arrivare anche più tardi, dunque ciò ci fa intuire che, forse, nemmeno il team di sviluppo conosce questa data.

In precedenza, ci aspettavamo il gioco entro la fine del 2020, ma sembra che potrebbe essere stato ritardato ed i ritardi potrebbero essere causa della pandemia Covid-19 attualmente in corso. Nel frattempo, speriamo che il gioco per mobile non richieda particolari caratteristiche hardware.

I giochi per mobile possono richiedere un enorme consumo della batteria, ma alcuni titoli hanno modi per mitigare questo problema in una certa misura. Una buona ottimizzazione nel gioco impedirebbe anche di consumare energia, e possibilmente anche di abbreviare la durata delle partite.