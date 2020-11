Vodafone non deve confrontarsi soltanto con TIM e WindTre per quanto concerne la telefonia mobile in Italia, ma anche e soprattutto con Iliad. Il provider francese, anche in queste settimane di Novembre, continua ad essere protagonista del mercato grazie alla sua oramai famosa tariffa Giga 50.

L’obiettivo di Vodafone è quello di proporre ad eventuali nuovi abbonati una tariffa alternativa ad Iliad. Questa proposta è senza ombra di dubbio la Special 70 Giga.

Vodafone, la tariffa contro Iliad che prevede chiamate e 70 Giga internet

In alcuni store ufficiali di Vodafone, per un periodo di tempo limitato, i nuovi clienti potranno attivare la Special 70 Giga. Gli utenti che optano per tale promozione avranno a loro disposizione chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili più 70 Giga per navigare in internet. In alcuni formati della tariffa, sono previsti anche gli SMS illimitati da inviare a tutti i numeri nazionali.

La promozione prevede un pagamento univoco pari ad 9,99 euro ogni trenta giorni. Gli abbonati, all’atto dell’attivazione, dovranno soltanto aggiungere una quota una tantum di 10 euro per il regolare rilascio della SIM.

L’obiettivo di Vodafone è molto chiaro. Attraverso la Special 70 Giga il provider inglese vuole richiamare tutti gli ex abbonati e vuole proporre un’alternativa alle iniziative low cost dei provider rivali.

La tariffa disponibile in questo mese di Novembre si configura come una classica offerta winback. Per tale ragione tutti coloro che sono interessati dovranno effettuare la portabilità della rete da altro gestore. Per completare la pratica di passaggio della linea saranno necessari almeno due giorni lavorativi.