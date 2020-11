Carrefour è assolutamente fantastica, il SottoCosto riesce a far sognare gli utenti con una campagna promozionale assurda, piena di offerte e di sconti assolutamente incredibili, nonché alla portata di tutti.

Per contrastare le soluzioni localizzate della maggior parte dei rivenditori di elettronica, vedasi ad esempio Trony e Euronics, Carrefour ha pensato di lanciare un volantino rendendolo disponibile in ogni singolo punto vendita in Italia, ma in versione limitata. Essendo infatti un SottoCosto, è bene ricordare che il quantitativo di scorte non è il massimo, di conseguenza l’utente dovrà prestare particolare attenzione a recarsi il prima possibile in negozio per completare l’acquisto.

I codici sconto Amazon sono completamente gratis, iscrivetevi a questo canale Telegram per riceverli sullo smartphone.

Carrefour: il volantino è uno dei migliori in assoluto

Il volantino Carrefour raccoglie le migliori offerte relative alla fascia media del mercato della telefonia mobile, difatti troviamo un buonissimo Apple iPhone SE 2020 in vendita a soli 429 euro, con garanzia di 24 mesi, e sopratutto in versione completamente sbrandizzata.

Gli utenti che invece vorranno acquistare uno smartphone Android, potranno sceglierne uno tra Xiaomi Redmi 8A o Redmi Note 8T. Sono due modelli estremamente economici, il cui prezzo di vendita non supera i 139 euro (nel caso del Redmi 8T), e si ferma a 99 euro per l’altro modello.

Naturalmente le offerte del volantino Carrefour racchiudono anche altri sconti decisamente interessanti, e tramite i quali gli utenti possono davvero pensare di risparmiare il più possibile, sull’acquisto ad esempio di un televisore o di un elettrodomestico. Nell’articolo trovate le pagine nel dettaglio.