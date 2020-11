Esselunga strapazza letteralmente tutti con un’offerta tech che vuole dire la sua in un mercato sempre più intriso di sconti e di riduzioni di prezzo assolutamente interessanti, sebbene punti tutto su un unico prodotto.

La campagna che andremo a raccontarvi, lo ricordiamo, risulta essere disponibile in esclusiva presso i punti vendita di proprietà del socio Esselunga, fino all’11 novembre 2020. Gli acquisti non potranno essere completati altrove in Italia, o direttamente sul sito ufficiale dell’azienda.

Esselunga: il prodotto in offerta è l’Oppo A9 2020

Il prodotto su cui Esselunga ha voluto focalizzare interamente la propria attenzione è l’Oppo A9 2020, uno smartphone che garantisce un buonissimo responso finale, se considerato che il prezzo di oggi si aggira solamente attorno ai 159 euro.

La scheda tecnica dimostra chiaramente la qualità generale dello smartphone, i cui punti di forza non sono altro che il display da 6.5 pollici IPS LCD e l’enorme batteria da 5’000mAh, senza ricarica wireless o inversa. Il processore che muove il terminale è un octa-core dalle discrete prestazioni generali, accompagnato da 4GB di RAM ed una quadrupla fotocamera posteriore (il cui sensore principale è da 48 megapixel); non manca, ovviamente, il sensore per le impronte digitali disposto nella parte posteriore del dispositivo.

L’Oppo A9 2020 viene commercializzato in versione no brand, quindi gli aggiornamenti vengono distribuiti direttamente dal produttore, e sopratutto con garanzia legale della durata di 24 mesi. La memoria interna è espandibile tramite microSD, e parte da 128GB.