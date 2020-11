Potresti ricevere il tuo prossimo ordine Amazon in un pacco a tema Super Mario, anche se il prodotto all’interno non ha nulla a che fare con la mascotte di Nintendo o con il mondo del gaming in generale. Potresti, semmai l’iniziativa – al momento limitata solo al mercato statunitense – dovesse raggiungere anche il suolo italiano.

Amazon sta spedendo a sorpresa pacchi a tema Super Mario

In occasione del trentacinquesimo anniversario dell’uscita di Mario, Nintendo ha stretto una collaborazione con il gigante dell’e-commerce e, per celebrare il grande evento, per tutto il mese di novembre Amazon invierà – casualmente – pacchi a tema Super Mario. Nintendo ha riferito che le scatole di Mario sono disponibili in “quantità limitata” e “verranno spedite in modo casuale, fino ad esaurimento scorte”.

E se credete che acquistare un prodotto dell’ecosistema Nintendo o, ancor più, uno dei tanti titoli di Mario, possa in qualche modo aumentare le vostre chance di ricevere a casa questo bellissimo pacco… vi state sbagliando. Nintendo ha infatti chiarito che l’acquisto dei suoi prodotti non aumenterà in alcun modo la possibilità di ottenere una scatola a tema Super Mario.

Amazon USA ha rivelato la partnership con Nintendo in una pagina speciale sul suo site Web, dove gli utenti possono anche completare alcune attività per poter partecipare alla lotteria di Super Mario. Amazon ha anche allestito una nuova splash page con la cronologia del franchise, dal momento in cui è stato rilasciato il primo gioco per NES nel 1985.

In questa pagina è possibile conoscere i giochi di più importanti, scoprire alcune curiosità e aggiungere titoli più recenti come Super Mario Odyssey direttamente al carrello Amazon. E’ anche presente un link per il pre-ordine di Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, un remake di Super Mario 3D World per Nintendo Switch.

Questo non è che l’ultima iniziativa intrapresa da Nintendo per celebrare il trentacinquesimo compleanno di Mario. A settembre, infatti, l’azienda ha rilasciato una rivisitazione del titolo originale di Super Mario Bros, trasformandolo in un gioco battle royale a cui possono partecipare 35 giocatori. Ha anche rilasciato Super Mario 3D All-Stars per Nintendo Switch, che include Super Mario 64, Super Mario Sunshine e Super Mario Galaxy.

Ad ottobre è stato lanciato Mario Kart Live: Home Circuit, un gioco di realtà mista con vere auto RC. Questo mese, invece, Nintendo lancerà Game & Watch: Super Mario Bros., un gioco in edizione limitata che include tre precedenti titoli: Super Mario Bros., Super Mario Bros: The Lost Levels e Ball.