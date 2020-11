Lo sviluppatore di Pokemon Go Niantic ha annunciato i primi dettagli per i prossimi eventi del Community Day del gioco.

Ci saranno due eventi separati a novembre 2020, e reciteranno rispettivamente i Pokemon Gen 1 Electabuzz e Magmar.

Il primo Community Day si terrà domenica 15 novembre e sarà caratterizzato da Electabuzz. Durante l’evento, i Pokemon di tipo Elettrico appariranno in natura più spesso del normale e avrai la possibilità di incontrare una versione Shiny. Inoltre, qualsiasi Electabuzz che riesci a far evolvere in Electivire fino a due ore dopo la fine del Community Day imparerà l’attacco di tipo Fuoco, Lanciafiamme.

Oltre all’aumento degli spawn di Electabuzz, Niantic offrirà un’esclusiva storia di ricerca speciale che ruota attorno ai Pokemon Elettrici durante il Community Day del 15 novembre. Come al solito, questa storia richiederà un biglietto virtuale, che costa 1 euro. Qualsiasi incenso che usi durante il Community Day durerà anche tre ore e le uova si schiuderanno a un quarto della loro distanza tipica.

Il secondo Community Day si svolgerà il sabato successivo, 21 novembre. Durante questo evento, Magmar apparirà in natura più spesso del solito, e allo stesso modo avrai la possibilità di imbatterti in una versione Shiny. Inoltre, qualsiasi Magmar che sei in grado di far evolvere in Magmortar fino a due ore dopo la fine del Community Day imparerà l’attacco di tipo Elettrico Thunderbolt.

Come l’Electabuzz Community Day, Niantic offrirà un’esclusiva storia di ricerca speciale che ruota attorno a Magmar durante l’evento del 21 novembre. I biglietti per questo costeranno allo stesso modo 1 euro. Gli stessi bonus saranno disponibili anche durante l’evento. Qualsiasi incenso che usi rimarrà attivo per tre ore e le uova si schiuderanno a un quarto della distanza che normalmente prendono.

Entrambi i Community Days dureranno sei ore, dalle 11:00 alle 17:00 ora locale. Puoi leggere maggiori dettagli sugli eventi sul sito ufficiale di Pokemon GO. Non è tutto ciò che Niantic ha pianificato per Pokemon Go questo mese. Lo studio ha delineato alcuni altri eventi di novembre per il gioco, incluso il ritorno di Cobalion, Terrakion e Virizion, nonché eventi esclusivi GrubHub e Verizon .