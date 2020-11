In questi ultimi mesi il Governo Italiano ha varato diverse soluzioni volte ad aiutare i cittadini italiani. Tra queste, sono stati stanziati numerosi incentivi e adesso si potrà richiedere anche il bonus dedicato agli studenti. La somma da poter ricevere parte da un importo di 400 euro fino ad un massimo di 1000 euro.

Bonus studenti: ecco cosa sapere

Con questo bonus il Governo Italiano ha intenzione di incentivare ancor di più il diritto allo studio. Nello specifico, bisogna sottolineare che gli incentivi verranno forniti dall’INPS non a tutti gli studenti italiani, dato che è necessario possedere alcuni requisiti. In primis, il bonus è indirizzato a tutti quelli studenti appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito ISEE ovviamente non troppo elevato. Uno dei criteri per decidere chi potrà beneficiare di questo incentivo è anche il merito. In particolare, sarà necessaria una media di 8/10 o di 6/10 in caso di studenti portatori di handicap. Questi incentivi sono indirizzati agli studenti con i requisiti appartenenti alle scuole secondarie di primo e secondo grado, ma purtroppo il termine utile per fare richiesta è stato lo scorso 21 ottobre 2020.

Vi ricordiamo però che l’ente EBTC (ente bilaterale turismo Campania) fornisce un ulteriore bonus agli studenti figli dei lavoratori del turismo. Se questi hanno ottenuto il diploma nell’anno accademico 2019/2020 riceveranno un incentivo pari a 400 euro, mentre riceveranno 750 euro se questi hanno ottenuto la laurea nello stesso anno accademico. I genitori di questi studenti devono però risultare dipendenti o essere stati dipendenti per almeno un anno presso le aziende turistiche delle provincie di Napoli, Caserta, Avellino o Benevento. Per poter richiedere questo bonus bisogna presentare domanda all’indirizzo di posta elettronica bonus@ebtc.it entro il 20 novembre 2020. Per maggiori dettagli, vi invitiamo a leggere il bando.