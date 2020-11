Non è la prima volta che le aziende realizzino qualcosa a tema Pokémon. Del resto, queste piccole creature sono riuscite ad appassionare fan di tutto il mondo e di ogni età, con oltre trecento milioni di videogiochi venduti e milioni di spettatori che hanno seguito – e continuano a farlo – le vicende dei Pokémon anche in TV.

Xiaomi lancia una power bank a tema Pokémon

Xiaomi ha appena lanciato in Cina una nuova power bank che sarà particolarmente apprezzata dai fan della saga. Parliamo di Xiaomi Mi Power Bank 3 Pikachu Edition, una nuova versione di Xiaomi Mi Power Bank 3 dedicato all’icona dei Pokémon.

Il dispositivo, realizzato in collaborazione con Baoke Dream, è completamente in giallo e tanto il suo packaging quanto la parte frontale della power bank stessa sono caratterizzati dalla presenza del volto di Pikachu.

E’ proprio il design che contraddistingue questa particolare edizione della power bank dal modello classico. Xiaomi Mi Power Bank 3 Pikachu Edition, dunque, può comunque contare su di una capacità di 10.000 mAh, tempi di ricarica di circa quattro ore ed una doppia entrata (Micro USB e USB-C) da 18W.

Tra le altre caratteristiche citiamo una doppia uscita USB-A che possono essere utilizzate contemporaneamente ed il supporto per la modalità a bassa corrente, che consente di caricare dispositivi indossabili come Mi Band e Mi Earbuds.

Xiaomi Mi Power Bank Pikachu Edition sarà disponibile in Cina a partire dal prossimo 5 novembre al prezzo di 99 yuan, ovvero circa tredici euro al cambio attuale. Purtroppo, però, non si hanno informazioni sulla commercializzazione in altri mercati, per cui è detto che il dispositivo veda la luce in Europa.