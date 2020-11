La durata della batteria è forse il miglior upgrade sul nuovo Pixel 5 di Google, ma c’è uno strano bug che alcuni utenti hanno notato. L’indicatore della batteria su alcune unità Pixel 5 si blocca a una certa percentuale nonostante l’utilizzo prolungato. A quanto pare, però, il team di sviluppo sta lavorando al problema ed è in arrivo una soluzione.

Se hai già un Pixel 5 a portata di mano, potresti essere tra gli sfortunati possessori che hanno notato il problema dell’indicatore della batteria. In circostanze normali, il Pixel 5 si scarica lentamente, ma come hanno notato utenti da tutto il mondo, l’indicatore della batteria non rivela sempre l’esatta carica del device.

Google Pixel 5, l’update risolverà il problema

Ad esempio, alcuni di loro hanno notato che l’indicatore ha impiegato circa tre ore per passare dal 100% al 99%. Sembra che il problema non riguarda solo una piccola fetta di utenti sui forum di Google. Diversi utenti stanno segnalando lo stesso problema da diversi giorni, dunque il problema è limitato al software ed è facilmente risolvibile con un aggiornamento.

Un esperto di Google ha confermato che si tratta di un bug noto di Pixel 5 e che un futuro aggiornamento di Android “in arrivo a breve” risolverà i problemi dell’indicatore della batteria. Nel frattempo, gli utenti possono risolvere temporaneamente il problema riavviando il telefono e ricollegandolo a un caricabatterie. Ciò dovrebbe correggere il livello di caricare indicato.

Il team è a conoscenza di questo problema e presto verrà implementata una correzione in un futuro aggiornamento di Android. La batteria è in carica, ma l’indicatore potrebbe essere bloccato. Se riavvii il telefono e lo ricolleghi al caricabatterie, il livello della batteria dovrebbe salire rapidamente al livello corretto. Al momento, questo è l’unico modo per verificare lo stato della batteria.