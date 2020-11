Carrefour avvia una nuova campagna promozionale con la quale punta effettivamente a scontare la maggior parte dei prodotti attualmente in commercio, con un focus particolare sulla fascia media del mercato della telefonia mobile.

Tutti gli acquisti, come sempre accade quando parliamo di Carrefour, possono essere completati solamente nei punti vendita in Italia, non sul sito ufficiale. Il volantino del momento è un SottoCosto, ciò sta a significare che di base sarà accessibile solamente con scorte limitate, il consiglio è quindi di velocizzare la decisione per evitare di restarne definitivamente tagliati fuori.

Carrefour: le offerte del volantino sono sempre interessanti

I prodotti su cui Carrefour ha voluto focalizzare la propria attenzione sono, come già specificato, legati alla fascia media del settore della telefonia mobile. In particolare il cliente potrà acquistare sia modelli con sistema operativo iOS che Android, avendo così la più ampia possibilità di scelta possibile.

Da un lato, ad esempio, troviamo l’Apple iPhone SE 2020, il medio di gamma pensato appositamente per offrire una porta d’accesso all’ecosistema aziendale a tutti i consumatori che vogliono avvicinarsi a questo mondo, spendendo solamente 429 euro.

Dall’altro, invece, ecco arrivare un’accoppiata di modelli Xiaomi veramente economici, Redmi Note 8T e Redmi 8A, i cui prezzi non superano i 139 euro.

Il volantino Carrefour sconta anche alcuni modelli di televisori ed elettrodomestici in generale, se volete approfittare delle offerte e conoscere da vicino la campagna, consigliamo l’apertura delle seguenti pagine.