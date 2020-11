Bennet stupisce tutti con il lancio di un volantino SottoCosto in grado di integrare al proprio interno offerte assolutamente splendide, tanti prezzi bassi alla portata dei consumatori finali con riduzioni notevoli su ogni acquisto effettuato.

Essendo un SottoCosto, e come al solito quando parliamo di Bennet, è bene ricordare che gli acquisti possono essere completati solamente nei punti vendita in Italia, non sul sito ufficiale dell’azienda. In parallelo, sottolineiamo la presenza del Tasso Zero, con possibilità di approfittare di una rateizzazione senza interessi e pagamento diretto dal conto corrente bancario.

Bennet: il risparmio è ai massimi livelli

Il prodotto che maggiormente attira l’interesse dell’utente finale è sicuramente l’Apple iPhone 11, uno smartphone non propriamente economico, perché ancora oggi richiede un esborso di 649 euro, ma assolutamente interessante perché promette prestazioni di livello elevatissimo con una spesa ponderata.

Un gradino sotto troviamo il Samsung Galaxy S10 Lite, lo smartphone lanciato sul mercato verso la metà del 2020, e caratterizzato da un buon processore, con un display di alta qualità, nonostante il suo prezzo finale di 399 euro.

Il volantino Bennet non si dimentica, infine, degli utenti che vogliono davvero spendere il meno possibile, ecco quindi arrivare Huawei P40 Lite E, Samsung Galaxy A20s, Huawei P Smart 2019 o similari, tutti a prezzi scontatissimi.

L’intera campagna promozionale, limitatamente ai prodotti legati al mondo della tecnologia, è raccolta direttamente nelle pagine inserite nell’articolo, ed a disposizione di ogni utente in Italia.