Il mercato degli smartphone è sicuramente una delle branche dell’economia da sempre più variegato e ricco di soluzioni, esso infatti offre ogni anno l’arrivo di nuovi modelli che portano con loro novità su tutti i fronti, con ovviamente i top di gamma che dominano su tutti, conquistando i cuori degli appassionati pronti a sborsare cifre importanti per portarseli a casa.

Ovviamente ciò pone un immediato interrogativo, al momento dell’acquisto di un nuovo device, cosa farsene del nostro vecchio smartphone ? Gettarlo certamente sarebbe un peccato, a maggior ragione se funziona senza grossi problemi, eccovi alcuni usi per donargli una seconda vita.

Alcuni usi alternativi

Se volete donare una seconda vita come uno scopo ben preciso al vostro vecchio device ci sono svariati modi tutti ugualmente validi.

Il primo consiste nel collegarlo in modo stabile alla vostra autovettura, rendendolo perciò una sorta di navigatore stabile e funzionale durante gli spostamenti che lascerà libero da un uso stressante il vostro device principale.

Un altro metodo per rendere di nuovo utile uno smartphone dimenticato è quello di sfruttarlo esclusivamente come lettore mp3, in questo caso oltre che alla diretta utilità avrete la possibilità di risparmiare dati e batteria del vostro smartphone principale.

Se non siete soddisfatti, un altro uso da non sottovalutare è quello come baby monitor, potrete infatti collegare il vecchio smartphone alla corrente e lasciarlo a fare compagnia alla vostra creatura, in tal modo poi, collegandolo al device principale, potrete monitorare lo stato del bambino in ogni momento.