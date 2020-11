Samsung ha confermato che nei prossimi giorni presenterà un nuovo System on Chip. ln particolare si tratta del SoC Exynos 1080, un processore pensato e sviluppato per i device della fascia media del mercato.

Il produttore coreano ha fissato la data di presentazione per il prossimo 12 Novembre mentre la location prevista per la presentazione è in Cina. Secondo le prime indiscrezioni, il SoC Exynos 1080 sarà il successore diretto del processore Exynos 980. Il processore della scorsa generazione ha fatto il proprio debutto a settembre 2019 ed il primo device ad equipaggiarlo è stato il Vivo X30 5G.

Nonostante Samsung non abbia rivelato ufficialmente nessun dettaglio, Exynos 1080 è stato parzialmente svelato nelle scorse settimane. Stando alle specifiche tecniche trapelate, il SoC è realizzato con un processo produttivo a 5nm. Per quanto riguarda l’architettura invece, troveranno spazio i core Cortex-A78 e la GPU Mali-G78.

Samsung presenterà il nuovo SoC Exynos 1080

Dal punto di vista delle performance, i nuovi core dovrebbero garantire il 20% di prestazioni in più rispetto ai core Cortex-A77 usati lo scorso anni. La GPU invece svilupperà il 25% di prestazioni in più rispetto alle Mali-G77 GPU. Non mancherà anche il supporto alle reti 5G grazie al modem integrato.

Guardando ai benckmark, su AnTuTu il nuovo Exynos 1080 ha totalizzato 693600 punti. Questo valore permette al SoC di superare il Snapdragon 865 Plus, il processore top di gamma di Qualcomm in attesa dello Snapdragon 875. Il primo device che equipaggerà la soluzione realizzata d Samsung sarà il Vivo X60 che verrà presentato nel corso delle prossime settimane. Non resta che attendere ancora qualche giorno per scoprire tutti i dettagli.