Le novità per i clienti Sky sono sempre dietro l’angolo. La pay tv satellitare non è nuova ad offerte molto convenienti, specialmente se dedicate a tutti gli appassionati di sport e di calcio. In queste settimane, proprio tale fascia di pubblico potrà aderire ad un’iniziativa molto vantaggiosa legata allo streaming.

Sky, costi da ribasso e canali in streaming: ecco le offerte di NOW TV

I clienti che non vogliono perdersi gli eventi targati Sky e che allo stesso tempo desiderano pagare meno di un regolare abbonamento al satellitare possono scegliere la convenienza di NOW TV. Proprio attraverso la piattaforma streaming, Sky garantisce una vera e valida alternativa all’IPTV.

Le motivazioni utili per l’attivazione di un piano con NOW TV sono svariate. In primo luogo, attraverso tale servizio non sarà necessario avere né una parabola né un decoder. Allo stesso tempo, tutti gli abbonati che scelgono NOW TV non saranno soggetti ad un vincolo d’abbonamento. La piattaforma inoltre è disponibile su vari dispositivi, da smartphone a tablet sino a Smart tv.

I prezzi poi rappresentano la vera ragione del successo per tale tecnologia. Gli appassionati di sport e di calcio, ad esempio, potranno gustarsi tutti gli eventi e le esclusive della tv a pagamento al semplice costo mensile di 29,99 euro.

NOW Tv, inoltre, offre soluzioni molto vantaggiose anche per gli altri pacchetti di Sky: Intrattenimento, Cinema e Serie TV. L’attivazione di un uno di questi ticket comporta un costo mensile di 9,99 euro. Tutti e tre i pacchetti, invece, avranno un costo mensile di 19,99 euro.