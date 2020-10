L’aver rimosso l’alimentatore USB e le EarPods dalla confezione dei nuovi iPhone 12 è stata una scelta che continua ad essere molto discussa. Una scelta che ha indotto anche alcune alcune aziende di grosso calibro a prendersi gioco di Apple, così come ha fatto Samsung.

A poche ore dalla presentazione dei nuovi iPhone, Samsung ha condiviso sulle sue pagine Social l’immagine dell’alimentatore dei suoi smartphone con tanto di “incluso con il tuo Galaxy” di accompagnamento. Il tuo Galaxy ti offre esattamente ciò che stai cercando. Dalle cose più essenziali come il caricabatterie, alla migliore fotocamera, batteria, prestazioni, memoria e addirittura uno schermo a 120 Hz su uno smartphone. Si legge nella didascalia.

Se, da un lato, Apple ha già spiegato di aver compiuto tale scelta per salvaguardare l’ambiente riducendo notevolmente le emissioni di carbonio, dall’altra parte sono in molti ad ipotizzare che, in realtà, tale scelta sia stata compiuta per tagliare i costi di produzione dei nuovi iPhone, già piuttosto alti a causa del modem 5G integrato nella nuova famiglia di melafonini.

Samsung: dopo aver preso in giro Apple potrebbe non offrire il caricatore

Ebbene, stando a quanto emerso da una serie di report realizzati da siti multimediali coreani e riportati da SamMobile, anche Samsung starebbe pensando di eliminare l’alimentatore USB e gli auricolari dalla confezione dei prossimi SAMSUNG Galaxy S21 seguendo l’esempio di Apple. La stessa Apple che ha preso in giro qualche giorno fa.

Con un importante competitor che non offre più accessori come alimentatore e auricolari, anche Samsung potrebbe voler risparmiare un po’ di soldi vendendo accessori separatamente anziché includerli con gli smartphone. Fonti coreane suggeriscono che l’alimentatore e le cuffie potrebbero essere rimossi dall’intera gamma SAMSUNG Galaxy S21, ma si vocifera circa la possibilità che Samsung offra l’alimentatore USB e sacrifichi le cuffie.

Non sarebbe comunque la prima volta che Samsung faccia qualcosa del genere: già in passato l’azienda ha deriso il design e le decisioni di Apple prima di fare la stessa identica cosa. Quando Apple ha rimosso il jack delle cuffie dall’iPhone‌ 7 nel 2016, per esempio, Samsung ha deriso tale decisione per poi rimuovere, due anni dopo, il jack audio da Galaxy S8.