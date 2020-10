Anche il produttore cinese Lenovo ha voluto sfidare le varie aziende che hanno proposto i così noti smartphone da gaming e per questo ha annunciato poche settimane fa anche in Italia il nuovo Lenovo Legion Phone Duel. Si tratta di un vero mostro di potenza ed è inoltre caratterizzato dal classico design da gaming, con ad esempio un logo centrale LED. Ora, però, l’azienda ha deciso di riproporre questo device in una nuova versione con un design ancora più accattivante, ovvero con il retro trasparente.

Lenovo Legion Phone Duel cambia look e diventa trasparente

Ora più che mai per le aziende del settore mobile è molto importante cercare di personalizzare i propri prodotti in modo da contrastare la concorrenza. Per questo motivo, Lenovo ha da poco annunciato una nuova versione del suo smartphone da gaming che punta per l’appunto tutto sull’aspetto estetico.

Come già accennato, il gaming phone Lenovo Legion Phone Duel è un vero e proprio mostro di potenza e al suo interno sono presenti diverse componenti che lo rendono davvero unico ed estremamente performante. Per mettere in risalto tutto questo, l’azienda cinese ha realizzato una backcover caratterizzata al centro da una zona praticamente trasparente. Ai lati, invece, quest’ultima ottiene una colorazione bianca, molto tenue. Rimane poi il logo centrale LED.

Per il momento, il produttore cinese Lenovo non ha dato molte informazioni riguardo la data del suo arrivo ufficiale sul mercato e soprattutto non ha fornito dettagli riguardo al suo prezzo di vendita. Staremo a vedere a quale prezzo verrà distribuito e soprattutto se arriverà anche in Italia.