Una delle piattaforme powered by Android più apprezzata da parte degli utenti è sicuramente Android Auto, il software di navigazione di Google infatti, corre in aiuto di milioni di automobilisti ogni giorno, i quali ritrovandosi sommersi nel traffico giornaliero, hanno bisogno di un modo per comandare e interagire col proprio device senza però incappare in rischi legati a distrazioni.

Ovviamente la risposta a tutto questo è appunto Android Auto, il quale collegandosi all’infotainment dell’auto offre tutta una serie di funzionalità che, godo di una corposa e nutrita politica di aggiornamenti offerta da Google, la quale mira a offrire sempre features funzionali e di ultima generazione oltre che una stabilità perfetta.

Tante novità col prossimo upgrade

Con il prossimo aggiornamento in arrivo Android Auto vedrà una bel cambiamento investirlo, scopriamo insieme cosa:

Nuova User Interface sia nei menù di navigazione che in quelli di gestione.

Nuovo menù aggiornato per quanto concerne l’accesso facilitato pensato per gli ipovedenti al lato passeggero.

Adesso Android Auto potrà interagire direttamente con i sensori posti all’interno dell’auto arrivando dunque a visualizzarne i valori come ad esempio: Pressione olio, Pressione Gomme, Temperatura liquido di raffreddamento, stato dei freni.

Nuova interfaccia grafica per YouTube Music.

Miglioramento importante dal punto di vista della stabilità che eviterà crash della piattaforma improvvisi durante l’uso.

Se quindi siete degli automobilisti fedeli ad Android Auto non resta che attendere, l’aggiornamento è in preparazione anche se viste le dimensioni, richiederà ancora un po’ di tempo a Google per essere perfetto in tutto e privo di bug.