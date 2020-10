Continua senza sosta la ricerca nello spazio di nuovi pianeti abitabili. Tuttavia il nostro sistema solare avrebbe potuto avere addirittura altri sei pianeti abitabili, almeno secondo un recente studio. La ricerca, pubblicata su The Astronomical Journal, parte dalle osservazioni del sistema Trappist-1.

Intorno alla stella infatti sono presenti 7 pianeti e ben tre di questi si trovano all’interno della fascia di abitabilità; questa è la fascia in cui la vita può effettivamente proliferare, grazie alle temperature favorevoli. Da qui inizia la ricerca di Stephen Kane: “Mi sono chiesto quale sia il numero massimo di pianeti abitabili che può avere una stella e perché la nostra stella ne abbia solo uno. Non mi sembrava giusto!”.

Spazio: Quante “Terre” ci possono essere introno ad una stella?

Per cercare di rispondere al quesito sulla vita i ricercatori hanno elaborato un complesso sistema di di algoritmi che ha dato come risposta il numero 7. Ma se una stella dello spazio cosmico può avere fino a sette pianeti abitabili che le orbitano intorno perché nel sistema solare siamo soli?

La risposta a quanto pare è Giove. Sembra infatti che la sua massa, corrispondente a due volte e mezzo quella di tutti gli altri pianeti sommati, possa essere considerata una variabile non indifferente. Come spiega il planetologo Diego Turrini: ” È come mettere un magnete più grosso in una scatola con tanti magneti piccolini: si allontanano tutti e si crea una regione di vuoto“. Tuttavia l’azione di Giove potrebbe anche essere la causa dello spostamento degli asteroidi che hanno portato l’acqua sul nostro pianeta.