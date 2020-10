Assassin’s Creed sta arrivando su Netflix e lo sta facendo in grande stile. Ubisoft e la società di streaming hanno annunciato piani per più adattamenti della serie di Assassin’s Creed, inclusa una versione live-action che sarà prodotta da Jason Altman e Danielle Kreinik di Ubisoft.

Una collaborazione che fa sognare i fan del videogioco, soprattutto quando a lavorarci sono due colossi come Netflix e ovviamente Ubisoft

L’annuncio non condivide ancora molti dettagli, semplicemente dice che attingerà alle storie dinamiche della serie di videogiochi per le serie live-action, animate e anime. Data la natura di Assassin’s Creed, le serie potrebbero essere tutte ambientate durante diverse epoche storiche. Netflix ha anche condiviso un video teaser con l’iconico logo dell’assassino in un luminoso rosso Netflix.

“Siamo entusiasti di collaborare con Ubisoft e dare vita alla narrativa ricca per cui Assassin’s Creed è amato”, ha dichiarato Peter Friedlander, VP della serie originale Netflix, nell’annuncio. “Dai suoi mondi storici mozzafiato e dall’enorme attrattiva globale come uno dei franchise di videogiochi più venduti di tutti i tempi, ci impegniamo a creare con cura un intrattenimento epico ed emozionante basato su questo distinto IP e fornire un tuffo più profondo per i fan e i nostri membri in tutto il mondo”.

Questa non sarebbe la prima volta che la serie di Assassin’s Creed viene adattata da Hollywood. Un film del 2016 con Michael Fassbender è stato ambientato durante l’inquisizione spagnola, ma è stato un flop critico. Ubisoft ha perseguito adattamenti cinematografici e televisivi, ma senza ottenere risultati soddisfacenti.

Netflix ha già iniziato ad adattare diverse serie Ubisoft, tra cui Skull & Bones e Beyond Good & Evil. Netflix si è affrettato a conquistare anche le proprietà dei videogiochi in modo più ampio, con serie recenti come Castlevania e Dragon’s Dogma e l’imminente Resident Evil.

Nel frattempo, Ubisoft continua a sviluppare la sua narrativa di Assassin’s Creed sul lato dei videogiochi, con l’imminente uscita di Assassin’s Creed Valhalla. Quel gioco, ambientato durante l’era vichinga, uscirà il 10 novembre, proprio accanto al lancio di Xbox Series X e PlayStation 5. Conterrà anche un aggiornamento gratuito di nuova generazione.