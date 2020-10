Euronics raccoglie all’interno del nuovo volantino, proposto proprio in questi giorni di fine mese, tantissime offerte che promettono un risparmio notevole su ogni singolo acquisto effettuato, solo ed esclusivamente in negozio.

In scadenza il 28 ottobre, la campagna promozionale risulta essere oggi disponibile solamente presso alcuni punti vendita di proprietà del socio La Via Lattea, non altrove, nemmeno sul sito ufficiale dell’azienda stessa.

L’idea di Euronics è di indirizzare l’acquisto verso determinate categorie, nonché modelli di prodotti, per questo motivo è possibile ottenere un omaggio speciale su ogni singolo acquisto, a patto che si scelgano i dispositivi contrassegnati dall’apposito bollino. Il regalo, se interessati, corrisponde esattamente al set di pentole Tognana, con consegna immediata direttamente alla cassa del punto vendita.

Euronics: tutti i prezzi da cogliere al volo

I prezzi resi disponibili da Euronics sono tra i più interessanti degli ultimi mesi, a partire dai due top di gamma più richiesti del momento, quali sono Galaxy Note 20 e Galaxy S20. Entrambi possono essere acquistati a cifre ancora elevate, sebbene inferiori rispetto ai listini originari; nello specifico raggiungono 979 e 649 euro, in versione no brand, con garanzia legale della durata complessiva di 24 mesi.

Il volantino attivato nel periodo non si ferma assolutamente qui, sfogliando le pagine che trovate inserite nel nostro articolo scoprirete tantissimi altri prodotti ugualmente interessanti, ed appartenenti anche a categorie merceologiche lontane dal solo settore della telefonia mobile. Cliccate sull’immagine per visualizzarla in alta definizione.