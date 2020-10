È passato quasi un mese dalla release di Fifa 21, avvenuta il 9 di ottobre, e cominciano a venire alla luce i primi bug. Anche a causa dei tantissimi gamer che hanno già acquistato, se non preordinato, il titolo di Electronic Arts cominciano a manifestarsi le prime pecche di programmazion; il titolo, a detta di molti, sembrerebbe essere stato rilasciato in una versione non ottimizzata al meglio.

Malgrado le novità del nuovo capitolo sono in molti gli utenti a lamentare un rilascio quantomeno frettoloso del titolo; soprattutto visto un bacino di utenza, evidentemente molto esigente, che rende Fifa uno dei videogame più giocati di tutti tempi. Tra i vari bug scoperti però uno può essere definito veramente esplosivo.

Fifa 21: ecco i calciatori che saltano in aria

Tra i tanti bug segnalati dal momento del rilascio del gioco uno ad esempio, particolarmente sgradevole, causa il blocco della palla sulla traversa. In caso di tiro all’incrocio la palla poteva rimanere incastrata sulla traversa causando una sgradevole perdita di tempo durante la partita; secondi preziosi per cercare di ribaltare o chiudere definitivamente il match. Quello di cui ci vogliamo occupare oggi però è un bug che, per quanto fastidioso, ha in se una spiccata vena comica.

Girano sul web ormai da qualche giorno numerosi video in cui si vedono diversi calciatori letteralmente saltare in aria al momento di calciare la palla. Un avvenimento inaspettato che merita a mani basse il premio per il bug più esilarante di Fifa 21 fino ad oggi scoperto. Di sicuro EA Sport risolverà il problema quanto prima; rimane però la domanda se quest’ultimo capitolo del celebre simulatore di calcio sia stato sviluppato con la stessa cura dei precedenti.