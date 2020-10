Gli utenti di Steam potranno giocare al popolare battle royale di EA il 4 novembre.

Electronic Arts ha fornito un aggiornamento su Apex Legends per Nintendo Switch e PC tramite Steam, confermando quando il battle royale verrà lanciato su entrambe le piattaforme.

Tutte le novità da sapere e i requisiti minimi richiesti per Steam

Apex Legends arriverà su Steam il 4 novembre. I giocatori di Origin possono trasferire tutti i progressi. Nel frattempo, i giocatori di Steam riceveranno gratuitamente Half-Life e Portal gun charms per l’accesso durante la stagione 7. Anche la nuova stagione di Apex Legends inizierà il 4 novembre, lo stesso giorno in cui il gioco uscirà su Steam.

Inoltre tramite l’account Twitter ufficiale del free to play è stata annunciata la trasmissione di un nuovo episodio di “Stories of the Outlands”. Il format ospita generalmente la presentazione di contenuti o personaggi inediti in arrivo all’interno dell’arena di Apex Legends.

EA ha detto che il porting per Nintendo Switch di Apex Legends è stato posticipato al 2021. Una data o una finestra di rilascio precisa deve ancora essere annunciata.

Il direttore del gioco Chad Grenier ha affermato che le “nuove sfide inaspettate” di quest’anno hanno influenzato lo sviluppo del gioco su Switch. Ogni volta che il gioco uscirà sull’ibrido console-palmare, verrà fornito con “piena parità di funzionalità con le altre versioni del gioco”, incluso il supporto multipiattaforma e gli ultimi contenuti stagionali.

Requisiti di sistema completi per Apex Legends Steam

Minimo: