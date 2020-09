Trony in occasione dell’inizio della stagione autunnale propone degli sconti pre-Black Friday. Il volantino è valido dal 24 settembre al 5 ottobre e si intitola Black Friday Autumn Special Edition. Vi ricordo che le offerte presenti in questo volantino valgono solamente per i negozi fisici; infatti le offerte non saranno valide sul sito online.

Ecco qui le migliori di cui potrete approfittare.

Offerte senza precedenti per i negozi Trony

In prima pagina troviamo lo Xiaomi Mi Note 10 Lite, ad un prezzo di 259,95€, invece di 399,95€. Si tratta di un ottimo device con processore Octa Core da 1.9 Ghz, 6GB di ram, quadrupla fotocamera e 128 GB di memoria interna.

Disponibili anche molti notebook con processori Intel di decima generazione e con AMD serie 4000. Ad esempio il Lenovo Gaming 3, con processore AMD Ryzen 7 4800H, 16 GB di ram e scheda grafica Geforce GTX 1650 4GB; in offerta anche il famoso Matebook D15, ultrabook di casa Huawei con Ryzen 5 e Vega 8.

Scontati anche numerosi smartphone: tra i più accattivanti troviamo l’iPhone 11 da 128Gb, ad un prezzo di 749,95€, scontato del 15% dal prezzo di listino, e Galaxy S20+, scontato del 33% a 679,95€.

Notevoli anche le offerte relative alle console per il gaming, data l’uscita dei modelli di nuova generazione. Xbox One X con Cyberpunk 2077 viene venduta a 319,95€ invece di 499,95€ e la Xbox One S, venduta a 149,95€ invece di 229,95€. Quest’ultimo modello include nell’offerta anche Sea of Thieves, Minecraft, Forza Horizon 3 e 1 mese di Live Gold incluso nel prezzo. Considerati i prezzi dei nuovi modelli, questi potrebbero essere dei buoni affari per chi non pretende troppo dalla propria console e si accontenta di giocare i titoli ad una risoluzione più bassa.

Molte altre le offerte relative a televisori, elettrodomestici, cuffie, dispositivi indossabili. Qui sotto potrete trovare il volantino da sfogliare con attenzione per trovare le offerte che fanno per voi.