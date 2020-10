Sappiamo bene come Samsung sia uno dei produttori più attivi nel panorama degli smartphone Android, lanciando dispositivi in praticamente tutte le gamme presenti sul mercato.

Per questo motivo, secondo le ultime indiscrezioni, il colosso sud coreano starebbe pensando di lanciare una nuova serie di smartphone, giusto per no farsi mancare nulla. Scopriamo insieme tutti i dettagli sulla faccenda.

Samsung sta pensando ad una nuova serie di smartphone?

Fino a qualche mese fa si pensava che la serie Galaxy F fosse destinata ai dispositivi pieghevoli del produttore sudcoreano, poi abbiamo capito che invece sarà destinata ai dispositivi entry-level, mentre i pieghevoli rientreranno nella serie Galaxy Z. Nelle ultime ore SamMobile ha riferito di essere certa che Samsung lancerà nuovi dispositivi nell’ambito della serie Galaxy F: questo dovrebbe chiamarsi Galaxy F12 e corrispondere al modello SM-F127G.

Al momento non sono note le presunte caratteristiche tecniche del device, ma SamMobile confida nel fatto che si tratterà un dispositivo di gamma medio-bassa. Nelle ultime settimane abbiamo visto il lancio di Galaxy F41, il quale in realtà una versione rinominata di Galaxy M31.

Per il momento dunque non è escluso che anche il prossimo smartphone della serie Galaxy F non sarà una versione rinominata di uno smartphone già lanciato da Samsung sul mercato. Sicuramente potremo saperne di più tra qualche settimana, noi ovviamente vi terremo aggiornati su eventuali sviluppi, per il momento godiamoci il nuovo smartphone Galaxy Z Flip 2 che, secondo le ultime statistiche, sta andando davvero alla grande, nonostante il prezzo non proprio accessibile.