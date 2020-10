Ora come ora è quanto mai importantissimo rimanere sempre aggiornato sulla situazione del nostro paese, soprattutto per quanto riguarda l’epidemia del Coronavirus. In queste ultime settimane, infatti, abbiamo assistito nuovamente ad un aumento del numero di persone contagiate e per questo vi è una elevata possibilità che venga effettuato un nuovo lockdown. La nota applicazione Telegram può venire in nostro soccorso in questi casi, dato che presenta numerosi canali dedicati all’informazione. In particolare, il team di Tecnoandroid ha creato per tutti gli utenti un canale Telegram dedicato alle news più importanti in Italia legate al Covid-19.

Arriva il canale Telegram di Tecnoandroid per tenervi sempre aggiornati sul Coronavirus

Ogni giorno vi è sempre qualche novità o qualche cambiamento nel nostro paese legato alla difficile situazione creatasi in seguito alla pandemia del Coronavirus. Come già accennato, proprio per questo motivo occorre essere sempre aggiornati riguardo alle ultime novità introdotte, come ad esempio con le ultime misure restrittive introdotte con il nuovo DPCM dello scorso 18 ottobre.

Per facilitare la fruizione di queste notizie e aggiornamenti, il team di Tecnoandroid ha pensato di creare un nuovo canale Telegram. Quest’ultimo è stato interamente ideato per permettere a tutti gli utenti di usufruire in tempo reale delle ultime novità legate al Coronavirus nel mondo e soprattutto nel nostro paese. Ogni giorno, infatti, su questo canale verrà caricata ogni notizia di rilievo legata al Covid-19 realizzata da diversi siti web e testate giornalistiche. In questo modo, ognuno potrà avere un quadro completo e sempre aggiornato sulle ultime novità dell’epidemia.

Per poter accedere a questo nuovo canale, basterà cliccare su questo link.