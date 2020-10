Il mercato degli smartphone è indubbiamente dominato dai device che ogni anno si prendono la scena con i top di gamma che fanno sbavare gli occhi dei più appassionati grazie alle loro caratteristiche sorprendenti.

Ciononostante però, oltre che al mercato di prima linea che mette al primo posto gli smartphone, esiste un altro mercato underground per così dire che riguarda non i device bensì le SIM al loro interno, vediamo nel dettaglio in cosa consiste.

Numeri rari che valgono oro

Ovviamente il mercato di cui parliamo non è strettamente legato alle SIM, bensì al numero ad esse connesso, molti appassionati e collezionisti, così come uomini di affari, sono pronti a sborsare una vera e propria fortuna per accaparrarseli, vediamo di che numeri si tratta.

I numeri in questione sono sostanzialmente tutti quelli che presentano all’interno della loro sequenza delle ripetizioni ordinate o addirittura dei numeri in sequenza, i quali risultano così molto più accattivanti o anche più facili da ricordare, delle caratteristiche che colpiscono ad esempio un possibile cliente.

Se quindi vi trovate a possedere uno di questi numeri molto particolari, per la persona giusta questo potrebbe valere oro, ad esempio gli uomini d’affari che badano ad ogni dettaglio, spesso cercando di accaparrarsi anche questo tipo di numeri, ovviamente per fare bella figura con i clienti e per risultare anche più facilmente rintracciabili.

Controllate nei vostri cellulari, potreste essere fortunati, secondo i rumors un collezionista Arabo è arrivato a sborsare addirittura 2 milioni di euro per uno di questi numeri di telefono.