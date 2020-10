Le offerte lanciate in questo periodo da Euronics dimostrano per l’ennesima volta la capacità del rivenditore di elettronica di proporre ottimi sconti e promozioni, senza obbligare il cliente a rinunciare alla qualità generale.

Fino al 28 ottobre, solo ed esclusivamente presso i negozi di proprietà del socio La Via Lattea, sarà possibile ricevere in regalo un set di pentole Tognana. L’omaggio viene consegnato direttamente in cassa nel momento in cui viene completato l’acquisto, per riceverlo il cliente non dovrà fare altro che scegliere uno dei prodotti contrassegnati dal bollino.

Euronics: queste offerte sono assolutamente speciali

Euronics racchiude all’interno di un unico volantino, tutte le migliori offerte in circolazione, più precisamente gli utenti si ritrovano a poter acquistare grandissimi prodotti, come il Samsung Galaxy S20 o il Galaxy Note 20, riuscendo a risparmiare un pochino. Più precisamente, i suddetti modelli saranno raggiungibili rispettivamente a 649 e 979 euro.

Il risparmio maggiore si ha ad ogni modo su modelli più economici, non mancano soluzioni del calibro di Oppo A53s, di LG K52, di Huawei P30 Lite o di P40 Lite, create ad hoc per invogliare il consumatore a passare ad un determinato brand, spendendo non più di 269 euro.

Il volantino Euronics ovviamente non si limita esclusivamente ai suddetti modelli di smartphone, o categoria merceologica, ma permette di godere integralmente di offerte dall’altissimo potenziale. Sul nostro articolo sono state integrate tutte le promozioni attualmente disponibili, con il dettaglio dei singoli prezzi.