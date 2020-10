A sorpresa da Carrefour arriva un volantino con sconti mai visti prima, e con un meccanismo che ricorda in parte quanto abbiamo apprezzato in passato presso i punti vendita di Bennet.

Intitolata ufficialmente “10 giorni di festa italiana”, la campagna promozionale promette sconti specialissimi applicati su singoli prodotti, ma attivati esclusivamente per 24 ore. L’utente non deve fare altro che controllare il volantino, scoprire il dispositivo o l’offerta d’interesse, e recarsi in negozio il giorno stabilito. L’idea è ottima, dettata soprattutto dal desiderio di invogliare il cliente a dirigersi nel punto vendita più di una volta, sperando che acquisti anche altro, in aggiunta naturalmente al prodotto prestabilito.

Il volantino Carrefour è attivo ovunque in Italia, non sono poste limitazioni regionali o territoriali, al momento, però, non è disponibile ufficialmente sul sito dell’azienda.

Carrefour: il volantino nasconde offerte insidiose

I prodotti legati al meccanismo indicato poco sopra, sono sostanzialmente un paio: Galaxy A20e e TV Led da 43 pollici. I prezzi sono invitanti, parliamo di 99 euro per lo smartphone e di 199 euro per il televisore (che è a tutti gli effetti una smart TV), se interessati dovrete recarvi in negozio rispettivamente il 24 ed il 27 ottobre.

Nel caso in cui, invece, vogliate acquistare altri prodotti, senza avere la limitazione della singola giornata, potrete scegliere tra Xiaomi Redmi Note 9, Xiaomi Mi Note 10 Lite, Samsung Galaxy A31, Galaxy A21s o Galaxy A41.

Il volantino Carrefour lo trovate direttamente sul sito ufficiale dell’azienda.