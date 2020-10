Apple ha rilasciato il suo nuovo smartphone, l’iPhone 12, senza caricabatterie e auricolari in dotazione. Gli utenti hanno criticato duramente l’azienda per questa mossa siccome dovranno acquistare questi accessori separatamente, se necessario.

Mentre alcuni lo vedono come un modo per Apple di trarre ulteriore profitto costringendo i clienti ad acquistare i prodotti separatamente, il colosso della tecnologia ha affermato che l’obiettivo era ridurre le tonnellate di carbonio.

I vantaggi sull’ambiente secondo gli studi della Apple e le critiche su una presunta strategia economica

Questa è la prima volta che un importante produttore di smartphone rilascia un cellulare senza caricabatterie. All’inizio di quest’anno, sono emerse notizie secondo cui Samsung stava prendendo in considerazione una mossa simile, ma non è ancora stata eseguita.

Anche se l’esclusione dei caricabatterie è un’azione per Apple di beneficio economico, ciò potrebbe avere un impatto significativo e positivo sull’ambiente.

Gli australiani, in media, acquistano un nuovo telefono cellulare ogni 18-24 mesi. In Australia, ci sono circa 23 milioni di telefoni inutilizzati e quindi probabilmente un numero simile di caricatori di accompagnamento.

Proprio come le borse della spesa monouso contribuiscono ai rifiuti di plastica, gli apparecchi elettronici inutilizzati e scartati contribuiscono ai rifiuti elettronici.

I rifiuti elettronici includono diverse forme di apparecchi elettrici ed elettronici scartati che non hanno più valore per i loro proprietari. Questo può includere telefoni cellulari, televisori, computer, caricatori, tastiere, stampanti e auricolari.

Attualmente ci sono circa 4,78 miliardi di persone che usano il cellulare nel mondo (61,2% della popolazione mondiale). E i caricabatterie per telefoni cellulari da soli generano più di 51.000 tonnellate di rifiuti elettronici all’anno.

Su questa base, l’ambiente trarrebbe grandi vantaggi se le aziende tecnologiche incoraggiassero il passaggio alla ricarica standardizzata che funziona con diverse marche di telefoni cellulari.

Ciò alla fine porterebbe a una riduzione della produzione di caricatori e, potenzialmente, a un minore sfruttamento delle risorse naturali.

Naturalmente, non c’è dubbio che le compagnie telefoniche vogliono che le persone acquistino regolarmente nuovi telefoni. La stessa Apple è stata accusata di aver integrato nei telefoni una funzionalità che li rallenta quando invecchiano. Apple ha risposto dicendo che questo era semplicemente per mantenere i dispositivi in funzione mentre le batterie si consumavano.

Ma anche se fosse così, la decisione di Apple di spedire telefoni senza caricabatterie ridurrebbe comunque l’uso di materiali preziosi. Una confezione più piccola consentirebbe ad Apple di inserire fino al 70% in più di prodotti sui pallet di spedizione, riducendo le emissioni di carbonio derivanti dalla spedizione.

Tuttavia, resta da vedere esattamente quanto questo aiuterebbe negli obiettivi ambientali di Apple, soprattutto se molti consumatori finiscono comunque per acquistare un caricabatterie separatamente.

Apple equipara le sue recenti modifiche “attente al clima” all’iPhone 12 con la rimozione di 450.000 auto dalla strada ogni anno. L’azienda ha l’obiettivo di diventare a impatto zero entro il 2030.

Vale la pena considerare se l’incentivo principale di Apple è semplicemente quello di tagliare i costi, o forse spingere le persone verso i propri dispositivi di ricarica wireless.

Queste preoccupazioni non sono prive di merito. Apple è una delle aziende più ricche al mondo, con la maggior parte del suo capitale di mercato realizzato con le vendite di hardware.

Senza il passaggio a un caricabatterie plug-in standard, un boom di ricarica wireless potrebbe essere un disastro ambientale. La ricarica wireless consuma circa il 47% di energia in più rispetto a un cavo normale.

In definitiva, tuttavia, la soluzione migliore sarebbe che i giganti della tecnologia concordassero un caricabatterie plug-in universale per tutti i dispositivi elettronici di piccole o medie dimensioni, compresi i telefoni cellulari.