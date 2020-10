Expert: che offerte, il volantino fa un regalo mai visto prima

Expert propone al pubblico italiano una campagna promozionale che vuole facilitare l’acquisto dei migliori prodotti in circolazione, offrendo inoltre la possibilità di accedere agli stessi identici prezzi, anche sul sito ufficiale.

Il volantino Expert, come ormai immaginerete, risulta essere disponibile in ogni punto vendita in Italia ed online; a differenza di altre occasioni, gli acquisti effettuati sul sito prevedono il pagamento delle spese di spedizione per la consegna a domicilio, indipendentemente dal livello dell’ordine.

Expert: le offerte non sembrano avere rivali

I prezzi attivati da Expert all’interno del proprio volantino sono davvero invitanti, gli utenti si ritrovano ad approfittare di ottime occasioni che li avvicineranno di molto all’acquisto di veri e propri top di gamma, senza dover versare cifre particolarmente elevate. Un esempio è rappresentato dal Samsung Galaxy S20 FE, un prodotto recentemente comparso sul mercato italiano, e caratterizzato dalla stessa identica scheda tecnica del Galaxy S20, ma dal processore Qualcomm Snapdragon 865 (e non dal classico Exynos). Il suo prezzo finale di vendita non è particolarmente alto, serviranno 649 euro per completare l’acquisto.

Come se non bastasse, tutti coloro che spenderanno più di 199 euro, avranno diritto a ricevere un regalo gourmet, in cassa riceveranno appunto la padella Sphera Tognana.

Per scoprire e conoscere da vicino il volantino Expert, che risulta essere attivo in tutta Italia fino al 25 ottobre, raccomandiamo la visione delle pagine complete della campagna direttamente sul sito ufficiale dell’azienda.