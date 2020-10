Apple con il lancio dei suoi nuovi iPhone e in particolar modo con la presentazione della variante “iPhone 12 mini” ha introdotto una novità che sembra aver suscitato la curiosità di alcuni rivali. Redmi ha infatti annunciato di avere intenzione di creare uno smartphone dalle dimensioni particolarmente ridotte e quindi molto simile a quanto lanciato dal colosso di Cupertino in questi ultimi giorni.

Redmi vorrebbe imitare Apple e lanciare uno smartphone simile al nuovo iPhone 12 mini!

Ad annunciare l’intenzione di dar vita a uno smartphone dalle dimensioni particolarmente ridotte ci ha pensato il direttore generale di Redmi che, attraverso un post, ha svelato di voler procedere con la presentazione di uno smartphone “mini”. L’azienda non ha offerto particolari indizi in merito a quelle che potrebbero essere le caratteristiche e quindi le dimensioni del dispositivo in questione ma non passa inosservata una tale affermazione soprattutto se resa nota a breve tempo dal lancio del nuovissimo iPhone 12 mini.

Stando a ciò Apple potrebbe aver dato inizio a una nuova tendenza incentrata sul ritorno agli smartphone compatti e Xiaomi potrebbe essere una delle prime aziende ad avere aderito, pur contraddicendo la sua recente inclinazione alla produzione di dispositivi dalle dimensioni decisamente ampie.

Le probabilità di veder presto nuovi device in versione “mini” potrebbero essere alquanto alte ma c’è un dettaglio che sembra non esser passato inosservato e riguarda la batteria. Redmi dovrà dimostrare di essere in grado di fronteggiare il problema logistico per il quale uno smartphone dalle dimensioni ridotte potrà necessariamente ospitare una batteria a sua volta ridotta.