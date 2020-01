Tra circa tre settimane, Samsung svelerà finalmente la sua serie Galaxy S del 2020. Sono previste tre varianti: Galaxy S20, Galaxy S20 + e Galaxy S20 Ultra. È stato detto molto su questi device che probabilmente arriveranno con il Galaxy Fold di nuova generazione, noto anche come Samsung Galaxy Z Flip.

Come per ogni nuovo dispositivo Galaxy S, il Galaxy S20 dovrebbe arrivare con fotocamere più avanzate. In particolare, il Galaxy S20 Ultra dovrebbe vantare uno snapper da 108 MP. Ora arrivano maggiori dettagli, e questa volta sembra riguardino lo zoom ottico 5x. La prossima serie di punta Samsung potrebbe infatti includere un obiettivo con tecnologia zoom ottico 5x.

Samsung Galaxy S20, l’annuncio è previsto per l’11 febbraio

Già a settembre si vociferava che il Samsung Galaxy S11 poteva includere un obiettivo simile. Secondo quanto riferito, il gigante tecnologico sudcoreano ha ordinato forniture da Optrontech per costruire l’obiettivo con zoom ottico 5x necessario per il modulo fotocamera del Galaxy S20. Si ritiene inoltre che Samsung Electro-Mechanics e Actro stiano costruendo il modulo telecamera finale.

In precedenza si pensava che il Galaxy S20 Ultra fosse dotato di zoom ottico 10x. A quanto pare, Samsung potrebbe accontentarsi dello zoom ottico 5x per tutti i modelli. Un obiettivo con zoom 10x potrebbe essere migliore, ma per ora 5x è buono.

Per quanto riguarda il resto delle specifiche tecniche, le dimensioni dello schermo dei tre device dovrebbero essere da 6,2 pollici a 6,9 pollici. Il Galaxy S20 ha probabilmente le stesse dimensioni del Galaxy S10. Il Galaxy S20 avrà schermi quasi senza cornice, proporzioni più alte e curve minori. Si presume anche che il Galaxy S20 + arriverà con una frequenza di aggiornamento dello schermo di 120Hz. Il Samsung Galaxy S20 Ultra avrà connettività 5G, 12 GB di RAM e fotocamera da 108 MP.