Gmail: ecco come ottenere la nuova icona dell’ultimo update

Anche il colosso Google ha ormai un proprio ecosistema di prodotti, servizi e applicazioni. Di queste ultime, in particolare, l’azienda ha avviato un processo di rinnovo tramite alcuni aggiornamenti e tra i cambiamenti più evidenti c’è ad esempio la presenza di una nuova icona. Tra le applicazioni aggiornate dall’azienda c’è anche Gmail.

Ecco come avere la nuova icona di Gmail

Come già accennato, Big G ha introdotto alcune novità dal punto di vista estetico per le sue applicazioni più importanti e tra queste c’è Gmail. A cambiare è in primis l’icona, che adesso risulta essere più innovativa e originale. Per poterla avere sul proprio dispositivo con a bordo il sistema operativo Android, sarà necessario attendere l’aggiornamento che rilascerà lazienda stessa nel corso delle prossime settimane, ovvero l’aggiornamento con la versione V2020.10.04.

In realtà, se non riuscite ad attendere e volete provare subito la nuova versione di Gmail e avere un questo modo la nuova icona, esiste un metodo alternativo. Per ottenere subito l’aggiornamento di Gmail infatti, vi basterà recarvi presso questo link e dopo di che basterà scaricare manualmente l’aggiornamento sul proprio dispositivo. In questo modo, avrete sul vostro device l’ultima versione dell’app per la gestione delle email di casa Google. Nonostante questo, quando si effettuano degli aggiornamenti manualmente può capitare qualche piccolo lag o malfunzionamenti. Per questo motivo, è sempre preferibile attendere il rilascio ufficiale degli aggiornamenti da parte della stessa Google. Vi ricordiamo che, oltre a qualche modifica prettamente estetica, non dovrebbero esserci nuove funzioni di rilievo sull’app Gmail.