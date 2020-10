Qualche anno fa, la nota azienda Google rese disponibile il software denominato Android Go, ovvero un software più leggero di quello classico e soprattutto in grado di girare molto meglio sui dispositivi di fascia davvero bassa, come ad esempio quelli con 1 GB di memoria RAM. Oltre a questo sistema operativo, sono state ideate tutte le app più importanti di Big G in una versione più leggera che possiamo definire Lite, come ad esempio YouTube Go e Maps Go. Nel corso delle ultime ore, però, è sbarcata ufficialmente sul Play Store anche l’applicazione Gmail Go.

Gmail Go arriva ufficialmente sul Play Store

Alla fine anche la versione per così dire Lite della nota applicazione di casa Google per gestire le email è sbarcata ufficialmente sul Play Store. Questa app, come del resto tutto le altre versioni leggere di Google, è stata ideata per permettere al tutto il sistema di smartphone appartenenti alla fascia bassa di girare piuttosto bene e senza troppi lag.

Rispetto alla versione classica, la nuova app Gmail Go non perde molte funzionalità e dal punto di vista estetico è pressoché simile. Una delle poche differenze rispetto alla normale versione di questa app di gestione email è l’assenza in basso della barra dedicata all’integrazione con Google Meet. Oltre a questo, sembrano esserci alcuni piccoli dettagli grafici leggermente diversi.

La nuova app di casa Google, come già accennato, è già sbarcata sul Play Store in queste ultime ore e dovrebbe essere disponibile al download per tutti i dispositivi Android più recenti.