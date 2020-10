La piattaforma streaming di maggior successo è sicuramente Netflix. Questa si aggiorna in continuazione con delle novità sempre molto interessanti e sempre molto gradite agli utenti che pagano l’abbonamento ogni mese. Durante la fase di lockdown, causata dall’emergenza sanitaria attuale, la piattaforma ha raggiunto un importante traguardo nonostante tutto: molte delle serie TV presenti sulla piattaforma sono riuscite a raggiungere degli ascolti mai visti prima di quel momento. Oltre alle serie TV che abbiamo citato prima ci sono film, documentari e cartoni animati. Le prime però sembrano essere quelle che hanno maggior successo tra gli utenti di tutto il globo, e tra le più celebri troviamo Suburra, Elite e Riverdale. Scopriamo quali sono le ultime novità.

Suburra, Elite e Riverdale: le ultime novità a riguardo

Iniziamo parlando di Suburra ed Elite. La prima è una serie TV crime tutta italiana che ha riscosso un successo incredibile, non solo in Italia. Il coronavirus ha interrotto le riprese di questa stupenda fiction che, fortunatamente, il 30 ottobre sulla piattaforma streaming. Dobbiamo solamente aspettare un altro po’ di tempo. Per quanto concerne la seconda invece, è una serie TV spagnola, ambientata all’interno di un Liceo, che ha fatto salire alla ribalta degli autori che prima erano semi-sconosciuti. Anche qui l’emergenza sanitaria ha fatto i suoi danni, ma sembra che le riprese di quarta e quinta stagione stiano per ritornare ufficialmente.

Concludiamo con Riverdale. La fiction americana ha riscosso un successo in tutto il mondo e sta per ritornare con la quinta stagione. Secondo le ultime indiscrezioni, sembra che un attore storico della serie, ossia Skeet Ulrich, abbia abbandonato le riprese essendo che questa sarà la sua ultima stagione.