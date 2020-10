L’operatore virtuale CoopVoce ha recentemente deciso di lanciare una nuova versione della sua offerta denominata Easy, che a partire da ieri 15 ottobre 2020 è andata a sostituire la precedente offerta.

Inoltre l’operatore ha anche deciso di rilanciare l’offerta Top 10 con 10 Giga mensili. Andiamo a scoprire tutte le novità della nuova versione di Easy.

CoopVoce ha lanciato una nuova versione dell’offerta Easy

La nuova offerta Easy di CoopVoce mette a disposizione ogni mese 300 minuti di chiamate verso tutti i numeri nazionali su rete fissa e mobile, 300 SMS verso tutti e 3 Giga di traffico dati su rete fino in 4G, ad un costo di 4.50 euro al mese. La precedente offerta Easy di CoopVoce, operatore virtuale Full MVNO su rete TIM 4G, era stata resa attivabile dal 10 Settembre al 14 Ottobre 2020 e si presentava con gli stessi bundle, ma con un costo di 5 euro mensili.

La nuova versione di CoopVoce Easy è disponibile dal 15 Ottobre fino al 18 Novembre 2020 ed è attivabile sia dai nuovi clienti, per i quali non è previsto un contributo di attivazione, che dai già clienti, per i quali il contributo di attivazione è pari a 9 euro. Il canone del primo mese viene applicato anticipatamente, quindi i nuovi clienti si trovano a dover affrontare un costo iniziale di 10 euro, con 5 euro di credito inclusi nella SIM, mentre per i già clienti il costo complessivo ammonta a 14 euro, dei quali 5 euro di credito inclusi nella SIM.

Oltre al lancio di questa nuova versione di Easy è ritornata ufficialmente sottoscrivibile l’offerta Top 10, che comprende minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri nazionali, 1000 SMS verso tutti i numeri nazionali e 10 Giga di traffico dati fino in 4G al costo di 9 euro al mese. Per scoprire tutti i dettagli visitate il sito ufficiale dell’operatore.