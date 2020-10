Riuscire a mettere le mani su un moderno smartphone come il Motorola RAZR 5G non è cosa da poco. In questo caso l’unica cosa che ci blocca è sicuramente il prezzo al di sopra della norma. Vale un sacco di soldi così come i vecchi telefoni che per gli amanti del vintage corrispondono ad una sorta di Santo Graal della telefonia mobile. Pagherebbero qualsiasi cifra per averli. Ecco perciò tre cellulari che valgono più di quanto tu possa pensare.

Telefoni cellulari: ecco le stelle della tecnologia che non muoiono mai

Al mondo esistono oggetti senza tempo. Tra questi abbiamo anche i telefonini. Da non confondere con gli smartphone attuali questi vecchi cimeli sono ad oggi inservibili in qualsiasi condizione. Adottano design discutibili e tecnologie di connettività non al passo con i tempi. Nello specifico si parla di Mobira Senator, Motorola Dynatac 800X ed iPhone 2G.

Mobira Senator

Enorme nel suo appariscente chassis con una livrea decisamente old-style. Ad oggi quasi introvabile ma sicuramente ben visibile dall’alto dei suoi 3 KG di peso che lasciano spazio ad una vistosa cornetta esterna da portare all’orecchio. Impossibile ricevere una telefonata ma dai forum potrebbero contattarci per offrirci almeno 1000 Euro per un pezzo di storia senza data dio scadenza.

Motorola DynaTac 800X

Il primo telefonino della storia. Certo potrebbe sembrare davvero incredibile parlare di device mobile visto il suo chilogrammo tondo di peso che lo fa somigliare più ad un notebook che ad un cellulare. Ne sono stati prodotti appena 300.000 esemplari. Ne rimangono pochi per una base d’asta da un migliaio di euro che vale grande soddisfazione.

iPhone 2G

Lo riconosciamo a vista, specie se siamo fan dei prodotti di Cupertino. Più attuale ma ormai obsoleto. Rappresenta un vero must-have del collezionismo. Come per tutti i prodotti Apple l’importante è averlo conservato a dovere. Tanto più privo di graffi ed ammaccature tanto più di alto valore. Si parte da 1000 Euro a salire per una compravendita che assicura un guadagno immediato.