Euronics fa letteralmente impazzire gli utenti con un volantino che racchiude le migliori offerte attualmente in circolazione, i consumatori si ritrovano a poter approfittare di occasioni assolutamente incredibili, con prezzi veramente più bassi del normale.

Il meccanismo che regola la campagna promozionale di Euronics prende il nome di “I Magnifici 10“, in questo caso sarà possibile scegliere tra uno dei 10 prodotti preselezionati da Euronics, pagandolo poi solamente 199 euro. Per raggiungere tale possibilità, è bene ricordare che l’utente dovrà acquistare un qualsiasi prodotto, spendendo almeno 599 euro; non sono poste limitazioni particolari alla categoria o al modello.

Euronics: i prezzi del volantino sono da far girare la testa

All’interno del volantino Euronics, trovano comunque posto tantissimi prodotti che possono avvicinare gli utenti al meccanismo indicato, non dimentichiamoci infatti di Samsung Galaxy S20, in vendita a soli 649 euro, passando anche per l’ottimo Oppo Find X2 Neo, disponibile all’incirca allo stesso prezzo.

Chiaramente parliamo di due modelli differenti l’uno dall’altro, con il Galaxy S20 si raggiungeranno prestazioni incredibilmente elevate, ma si dovrà rinunciare in parte ad un’estetica accattivante. Dall’altro, invece, scopriamo un Find X2 Neo di recente distribuzione, appunto caratterizzato dall’estetica più interessante di sempre, e la connettività 5G.

Il volantino Euronics è attualmente disponibile in ogni singolo punto vendita sul territorio italiano, con possibilità di acquisto esclusivamente in negozio, non sul sito ufficiale o altrove. Poco sotto potete prendere visione dell’intera campagna promozionale discussa nel nostro articolo, è valida fino a domani, 14 ottobre 2020.