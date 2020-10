Vis a Vis è una delle tante serie televisive che ha riscosso un successo notevole sulla piattaforma di streaming online Netflix intrigando gli utenti con la sua affascinante storia. Sulla piattaforma sono disponibili le sue cinque stagioni, ma purtroppo la produzione ha deciso di mettere un punto in modo definitivo alla serie televisiva.

In compenso, però, la produzione al lavorato duramente ad un nuovo spin off intitolato El Oasis concentrandosi su due personaggi molto famosi nella serie. La prima stagione è già disponibile sulla piattaforma, ma fortunatamente anche la seconda stagione è già stata confermata visto il successo riscosso in così poco tempo. probabilmente per i nuovi episodi della serie televisiva spagnola sarà necessario aspettare ancora qualche mese visto che la prima stagione è andata in onda su Netflix da poco.

Vis a Vis comunque non è l’unica serie televisive attesa e amata dagli utenti di Netflix perché in rete si sta discutendo notevolmente anche di Stranger Things e Lucifer. Ecco i dettagli.

Stranger Things, Lucifer e Vis a Vis: tante nuove puntate per gli utenti

In rete come già anticipato si discute notevolmente sulle prossime uscite su Netflix, in particolare i battiti riguardano perlopiù Lucifer e Stranger Things. Per quanto riguarda la serie televisiva di Lucifero la seconda parte della quinta stagione dovrebbe arrivare a breve perché alcune voci da corridoio rivelano la ripartenza delle riprese.

Purtroppo non si hanno notizie per quanto riguarda la nuova stagione di Stranger Things, difatti sulla quinta stagione potrebbero esserci dei nuovi ritardi perché si tratta di una serie televisiva con molti effetti speciali, dunque, è necessaria una post produzione ben lavorata.