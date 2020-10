Netflix è tornano in pista con numerose serie TV e film di produzione originale. Grazie ad un mese pieno di nuove uscite, i sentimenti degli abbonati sono tornati a risplendere a favore del colosso dello streaming, nonostante siano ancora diversi i titoli che li tengono in spospeso. Peaky Blinders, After Life ed Élite sono infatti in attesa di nuove stagioni e le poche notizie al riguardo non fanno che accrescere l’attesa anche negli utenti fans di queste produzioni. Cosa sappiamo al riguardo? Scopriamolo subito.

Peaky Blinders, After Life e Élite: quando torneranno disponibili su Netflix?

Definire o anticipare la tabella di marcia del colosso dello streaming è realmente difficile: ammesso che delle direttive non vengano esplicitamente espresse da Netflix, sapere quando una serie TV tornerà sul piccolo schermo è praticamente impossibile.

Attraverso le rivelazioni concesse dagli stessi showrunner, qualche piccola idea è possibile estrapolarla. Secondo Steven Knight, creatore di Peaky Blinders, la sesta stagione sarà la migliore fin’ora prodotta; grazie al lockdown è stato possibile migliorare l’aspetto psicologico dell’intera produzione andando a creare un prodotto più unico che raro. Sarà possibile vederlo presto? Purtroppo, stando ai rumors, sarà necessario attendere il prossimo autunno per gustarsela nella sua completezza.

Per quanto concerne Élite e After Life, invece, i discorsi sono un po’ differenti; negli ultimi mesi abbiamo visto l’annuncio di un nuovo cast per la produzione spagnola e l’arrivo del copione delle prime puntate per la produzione britannica. Ulteriori informazioni? All’orizzonte non ce ne sono, dunque sarà necessario attendere nuove direttive da Netflix per poter iniziare i countdown.