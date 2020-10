L’attesa per il lancio del nuovo iPhone 12 sta portando un incredibile aumento dell’hype tra gli appassionati. Il nuovo smartphone della casa di Cupertino doveva essere presentato come di consueto durante il mese di settembre. La maggior parte degli utenti sperava in una presentazione durante l’Apple Event del 15 settembre.

Tuttavia i noti ritardi legati alla pandemia di Covid 19 hanno spinto l’azienda a rinviare la presentazione a data da destinarsi. L’evento si è dunque concentrato sul lancio dei nuovi Apple Watch Series 6 e SE, insieme a quello dei nuovi iPad. Rotta dunque la tradizione di Apple che vedeva nel mese di settembre l’annuncio del nuovo modello di iPhone e l’inizio dei prorder.

Iphone 12: ecco le nuove date per presentazione e lancio

Una volta preso atto della veridicità dei numerosi rumors circolati in rete sul rinvio de lancio, gli utenti si sono immediatamente sbizzarriti per cercare di indovinare la nuova data di presentazione di iPhone 12. In molti avevano individuato proprio in ottobre il mese giusto per attendere il lancio di iPhone 12 e, a quanto pare, sembra proprio essere così. È finalmente stato annunciata ufficialmente la nuova timeline degli eventi Apple; per la presentazione ufficiale del nuovo smartphone Apple verrà istituito un evento apposito.

La data della presentazione sarà il 13 ottobre 2020 alle ore 19:00; per quanto riguarda i preorder invece verranno aperti a partire dal 16 ottobre. La data di lancio ufficiale del nuovo iPhone 12 invece è fissata per il 20 di ottobre. La presentazione è praticamente dietro l’angolo, mentre per avere l’ultimo modello dello smartphone ideato da Steve Jobs si dovrà attendere ancora qualche giorno.