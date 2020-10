Richiedere un abbonamento DAZN è facile è conveniente grazie ai Ticket di tipo mensile ed annuale. Questi ultimi, come visto a questo indirizzo, garantiscono un notevole risparmio offrendo l’accesso ad una serie di contenuti in esclusiva. Ma potendo scegliere non rifiuteremmo di certo DAZN Gratis che arriva grazie ad una nuova procedura collaudata che garantisce ben 4 mesi di servizio a costo zero per tutti gli abbonati. Ecco come fare.

Cosa offre la nuova promo DAZN

Iniziamo con fare chiarezza in merito ai contenuti trasmessi attraverso i numerosi canali del servizio in streaming dedicato alle competizioni. Abbiamo quanto segue.

Calcio

Serie A, Serie B, Liga, Ligue 1, EFL League Cup, Eredivisie, Champions League, Major League Soccer (MLS), J1 League, Chinese League, Copa Libertadores e Copa Sudamericana.

Sport

rugby, boxe, MMA, WRC, US football, pallavolo, Giro d’Italia, Tour de France, Vuelta di ciclismo, Australian Open, Roland Garros e US Open di tennis, Formula E, 24 Ore di Le Mans, campionato WTCR, basketball ed Olimpiadi.

Tutto si ottiene al costo di 9,99 Euro al mese oppure a 99,99 Euro l’anno con un risparmio di quasi 20 Euro scegliendo questa ultima modalità. Ottenendo il servizio gratuito il risparmio è quindi di ben 40 Euro. E si ottiene così.

Offerte DAZN Italia senza spese: ricevi 4 mesi Gratis in questo modo

Accediamo al sito ufficiale approdando alla sezione “Invita un amico” che è visibile alla relativa voce “Il mio account” . Qui si trova il nuovo regolamento che sblocca le offerte DAZN. Per rientrare nei termini e nelle condizioni previste come da contratto occorre avere:

abbonamento attivo sul proprio account;

sul proprio account; amici che creano un profilo accedendo tramite link di invito;

di invito; abbonamento amico attivo per almeno 7 giorni;

nessun account sospeso o attivo nei 12 mesi precedenti;

precedenti; limite di utilizzo massimo di 4 volte con successiva disattivazione automatica dei rinnovi gratuiti

In questo modo potremo godere di tutti i contenuti visti in precedenza e degli eventi sportivi in diretta ed in esclusiva per le app DAZN su PC, smartphone, tablet, Smart TV ed altri dispositivi idonei fino ad un massimo di 6 account collegati allo stesso tempo.