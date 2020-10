Esistono offerte che non ricapitano facilmente. Tra queste, ad esempio, c’è quella DAZN Italia che contro ogni pronostico decide di regalare 4 mesi Gratis per la prova di un servizio ormai ben consolidato dopo i problemi iniziali. Agli esordi, infatti, refusi e disservizi erano tipici di una piattaforma che oggi rappresenta il top per l’accesso al grande sport nazionale ed internazionale. Lo sconto complessivo è di 40 Euro per vedere tutto ciò a cui abbiamo sempre rinunciato. Ecco come accedere alla promo.

Cosa offre DAZN

I canali DAZN sono tematici e suddividono l’interesse su una molteplicità di network interni che, nello specifico, garantiscono la visione di:

Calcio

Serie A, Serie B, Liga, Ligue 1, EFL League Cup, Eredivisie, Champions League, Major League Soccer (MLS), J1 League, Chinese League, Copa Libertadores e Copa Sudamericana.

Sport

rugby, boxe, MMA, WRC, US football, pallavolo, Giro d’Italia, Tour de France, Vuelta di ciclismo, Australian Open, Roland Garros e US Open di tennis, Formula E, 24 Ore di Le Mans, campionato WTCR, basketball ed Olimpiadi.

in genere il costo di un abbonamento DAZN è di 9,99 Euro al mese. In alternativa si può scegliere il Ticket Annuale con un pagamento unico di 99,99 Euro ed un risparmio netto di quasi 20 Euro rispetto al piano mensile. Ma in questo periodo c’è DAZN Gratis per i nuovi clienti che accedono alla seguente campagna.

Porta un amico in DAZN e ricevi 4 mesi Free

Accedendo alla sezione Il mio account” troviamo la voce “Invita un amico” proprio sulla sinistra dell’interfaccia. Cliccando al link indicato una serie di passaggi garantisce l’accesso ad una promozione esclusiva proposta dal sito ufficiale. Stando a quanto indicato alla pagina precedente occorre attenersi a queste regole: