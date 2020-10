Costanza e determinazione nell’affrontare nuove sfide. È ciò che accomuna Motorola e la star del calcio Andrea Pirlo, che per il prossimo anno sarà volto e testimonial del brand. “Con lo stesso impegno di un atleta, lavoriamo ogni giorno per superare i limiti attraverso l’innovazione e rendere la tecnologia accessibile a tutti, nel modo più semplice” commenta Giorgia Bulgarella, Marketing Manager di Motorola.

Affrontare nuove sfide con unicità e con stile, cosa che Motorola ha tentato di fare lanciando il nuovo Razr 5G – e dunque accettando la sfida dei nuovi pieghevoli – e che continuerà a fare in futuro, lanciando prodotti che possano in qualche modo contribuire a migliorare la vita delle persone.

Motorola Razr 5G è il successore del primo smartphone a conchiglia presentato lo scorso anno e dotato di una serie di funzionalità e tecnologie che semplificano l’utilizzo del dispositivo anche da chiuso. Il display esterno offre adesso nuovi strumenti che migliorano l’interazione con lo smartphone. Con delle semplici gesture, per esempio, è possibile accedere alle proprie applicazioni preferite, inviare messaggi, effettuare chiamate telefoniche, scattare foto e tanto altro.

Oltre ciò, Motorola ha migliorato il sistema di piegatura di Razr 5G e lo ha reso molto più resistente. Lo smartphone può resistere fino a duecentomila piegature, ovvero oltre cinque anni di utilizzo intenso.

“Motorola continua a distinguersi per la sua capacità di innovare e sapersi differenziare. Motorola razr 5Gincarna perfettamente i valori e la filosofia aziendale: l’innovazione dallo stile unico, l’iconicità del designelegante e rivoluzionario. Andrea Pirlo, si sposa perfettamente con il racconto di questa filosofia, è uno degli atleti più iconici del panorama italiano che si è sempre contraddistinto per la voglia di migliorarsi ogni giorno e per essere proiettato verso nuove sfide” afferma Carlo Barlocco, Executive Director di Motorola.“Siamo orgogliosi che Andrea Pirlo abbia scelto di accompagnarci con il suo stile inconfondibile in questo nuovo progetto”.