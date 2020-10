Ve ne avevamo parlato qualche giorno fa, ma ora è ufficiale. In queste ultime ore, infatti, il sotto brand di Xiaomi ha presentato ufficialmente per il mercato indiano un nuovo smartphone appartenente alla fascia medio-bassa del mercato, ovvero l’entry-level Poco C3. Vediamo nel dettaglio le caratteristiche.

Poco C3 ufficiale: ecco le caratteristiche

Il nuovo smartphone di fascia bassa del sotto brand di Xiaomi ricorda per certi aspetti un altro device della casa madre, ovvero il Redmi 9C. L’entry-level a marchio Poco, infatti, risulta essere proprio una versione re-branded di questo device dedicata per il mercato indiano. Dal punto di vista estetico, infatti, il nuovo terminale dispone sul fronte di un ampio display con un notch a goccia centrale e sul retro troviamo tre fotocamere accompagnate da un flashLED posti insieme in una zona quadrata. Cambia ovviamente il logo dell’azienda (che qui è Poco ed è posto subito sotto alle fotocamere), mentre la backcover è stata realizzata in tre colorazioni: Artic Blue, Lime Green e Mattle Black.

Le prestazioni di questo dispositivo sono affidate al processore MediaTek Helio G35. Come tagli di memoria, invece, troviamo 3 o 4 GB di RAM e 32 o 64 GB di storage interno ed è inoltre presente l’espansione di memoria tramite scheda microSD. Tornando al display, abbiamo un pannello IPS LCD in risoluzione HD+ e nel form factor di 20:9. Il modulo fotografico, invece, è composto da un sensore primario da 13 megapixel e due sensori da 2 megapixel. Chiudiamo la scheda tecnica con una batteria da ben 5000 mAh e Android 10 a bordo.

Il nuovo entry-level Poco C3 è già disponibile all’acquisto in India ad un prezzo di partenza molto basso, pari cioè a circa 85 euro al cambio.