Expert rilancia un volantino veramente indimenticabile con il quale riesce a scontare un elevato quantitativo di prodotti a prezzi fortemente più bassi del normale, almeno rispetto al listino attuale.

La validità della campagna è appurata in ogni punto vendita sul territorio nazionale, e sopratutto direttamente sul sito ufficiale dell’azienda. Il cliente che vorrà approfittarne potrà recarsi personalmente in negozio, oppure comunque scegliere di collegarsi da casa, pagando nel contempo le spese di spedizione per la consegna a domicilio.

Di base l’intenzione di Expert è di puntare sulla vendita di elettrodomestici, per questo ha deciso di regalare la macchina per il caffè Lavazza Jolie Plus a tutti coloro che acquisteranno uno dei modelli effettivamente contrassegnati. Per raggiungerla, a differenza di quanto si potrebbe pensare, non è richiesto il superamento di un determinato livello di spesa o quant’altro.

Expert: tantissime offerte aiutano gli utenti a risparmiare

Lo smartphone da non perdere assolutamente di vista, nel caso in cui comunque si voglia risparmiare il più possibile, è come al solito il Samsung Galaxy S20, un dispositivo al giorno d’oggi in vendita a soli 599 euro, e caratterizzato da prestazioni estremamente interessanti al giusto prezzo di vendita.

L’alternativa più economica è sicuramente rappresentata dall’Oppo A91, un terminale in vendita a poco meno di 269 euro, ed anch’esso in grado comunque di garantire prestazioni all’altezza della situazione (sicuramente inferiori al precedente).

