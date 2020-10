WindTre non molla la presa sugli utenti che al giorno d’oggi vogliono assolutamente risparmiare il più possibile, godendo nello stesso periodo di giga di traffico dati, minuti da utilizzare verso tutti, e SMS da inviare a chiunque.

L’ultima idea del nuovo brand unico è la Go 70 Fire+ Limited Edition, una promozione con la quale il futuro cliente può pensare di godere di illimitati minuti per telefonare a chiunque, affiancati da 200 SMS da inviare ad altrettanti numeri di telefono, per concludere poi con il plus della promozione, addirittura 70 giga di traffico dati al mese.

Il suo prezzo fisso è uno dei più bassi che abbiamo mai visto prima, soli 6,99 euro al mese per una soluzione da pagare direttamente tramite il credito residuo della SIM ricaricabile che l’utente si ritrova ad acquistare in fase di attivazione.

WwindTre: la promozione è davvero strepitosa

Tutto questo però porta con sé una limitazione importante, la richiesta non può essere presentata da chiunque sul territorio nazionale, bensì gli unici che possono accedere alla WindTre Go 70 Fire+ Limited Edition sono coloro che risiedono in determinate province d’Italia, ma sopratutto che dispongono di un numero telefonico particolare.

Più precisamente devono essere in uscita da Iliad o da un operatore virtuale (o MVNO), e devono essere disposti a pagare 10 euro per l’acquisto della nuova SIM. Non sono previsti vincoli contrattuali di durata, ciò sta a significare che sarà poi possibile abbandonare WindTre in un qualsiasi momento, senza dover pagare costi aggiuntivi o penali.

Ricordiamo che sono esclusi i cosiddetti semivirtuali, quindi gli operatori ho.Mobile, Kena Mobile, LycaMobile e Very Mobile.