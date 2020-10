Sentir parlare di radiazioni non è poi così raro: periodicamente questo argomento torna ad essere sulla bocca di tutti grazie alle fake news. Capaci di creare danni persino molto gravi, queste ultime affermano che le radiazioni prodotte dagli smartphone possono dare origine a malattie spaventose quando, però, non è così. La scienza, infatti, oggi ci fornisce delle risposte ben precise in merito a questo fenomeno sbugiardando in tutto e per tutto le bufale.

Radiazioni e smartphone: non abbiate paura della lista

A seminare terrore, ultimamente è tornata in voga una classifica di smartphone. Rappresentante i modelli più pericolosi, in realtà questa può essere subito smentita; come è ben visibile, infatti, tutti gli smartphone qui citati vedono i loro valori SAR al di sotto dei 2 watt per chilogrammo e dunque, sono sicuri per l’utilizzo.

Per ragioni di trasparenza vi risortiamo la lista qua di seguito aggiungendo che è possibile approfondire la questione a questo link.